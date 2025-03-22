Манчини готов заключить краткосрочный контракт с «Ювентусом», Мотта будет уволен — GdS

Итальянский тренер Роберто Манчини готов заключить четырёхмесячный контракт с «Ювентусом», который будет продлён в случае, если он обеспечит туринскому клубу место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, нынешний главный тренер «Старой синьоры» Тьяго Мотта, вероятнее всего, будет уволен после матча 30-го тура Серии А с «Дженоа», который состоится 29 марта. Подчёркивается, что Манчини также возьмёт на себя руководство командой на клубном чемпионате мира.

После 29 туров итальянского чемпионата команда Мотты набрала 52 очка и на текущий момент занимает пятое место, отставая от четвёртой строчки, гарантирующей попадание в Лигу чемпионов, на одно очко.

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