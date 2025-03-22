Балахнин: трудно представить, как Замбия будет выглядеть без трёх сильнейших игроков

Российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Замбии, который состоится 25 марта.

«Надеюсь, что сборная Замбии будет сильнее Гренады. Однако пишут, что у замбийцев не приедут на матч трое сильнейших футболистов, поэтому трудно представить, как Замбия будет выглядеть без них. Возможно, повторится игра, как и с Гренадой, но, надеюсь, будет интереснее. У нас хорошая сборная, которая сильнее, поэтому я уверен в победе», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что в состав сборной Замбии на матч с Россией не был включён нападающий «Лестера» Патсон Дака, на счету которого 12 голов в 35 матчах за национальную команду. Не поедет в Россию и вингер клуба итальянской Серии А «Лечче» Ламек Банда. Напомним, на его счету 11 матчей в Российской Премьер-Лиге за тульский «Арсенал».

Экс-форвард «Спартака-2» и шотландского «Рейнджерс» Фэшн Сакала также не был включён в заявку. Кроме того, в матче не сыграет опорник «Кальяри» Кингстон Мутандва.