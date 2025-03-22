«Зенит» объявил стартовый состав на матч с БАТЭ
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Сегодня, 22 марта, состоится матч Winline Суперсерии, в котором встретятся российский «Зенит» и белорусский БАТЭ. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Сантос, Нино, Чистяков, Мантуан, Барриос, Ерохин, Вендел, Ахметов, Педро, Соболев.
После 21 тура Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 43 очка и на текущий момент занимают третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. После 1-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ заработал три очка и на данный момент располагается на второй строчке.
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