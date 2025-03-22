19-летний игрок «Айнтрахта» установил рекорд по скорости в Бундеслиге

19-летний крайний нападающий «Айнтрахта» Жан-Маттео Баойя установил рекорд по набранной скорости в немецкой Бундеслиге, разогнавшись до 37,16 км/ч в матче 26-го тура соревнования с «Бохумом» (1:3). Об этом информирует аккаунт Бундеслиги в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее ни один футболист в истории чемпионата Германии не развивал скорость выше 36,82 км/ч.

В этой игре Баойя отметился голом. Он поразил ворота соперника на 32-й минуте.

В нынешнем сезоне Баойя принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: