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19-летний игрок «Айнтрахта» установил рекорд по скорости в Бундеслиге

19-летний игрок «Айнтрахта» установил рекорд по скорости в Бундеслиге
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19-летний крайний нападающий «Айнтрахта» Жан-Маттео Баойя установил рекорд по набранной скорости в немецкой Бундеслиге, разогнавшись до 37,16 км/ч в матче 26-го тура соревнования с «Бохумом» (1:3). Об этом информирует аккаунт Бундеслиги в соцсети Х (ранее Twitter).

Германия — Бундеслига . 26-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
1 : 3
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 Кристенсен – 27'     0:2 Баойя – 32'     1:2 Хольтман – 73'     1:3 Батшуайи-Атунга – 90+6'    

Ранее ни один футболист в истории чемпионата Германии не развивал скорость выше 36,82 км/ч.

В этой игре Баойя отметился голом. Он поразил ворота соперника на 32-й минуте.

В нынешнем сезоне Баойя принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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