Мамаев — о борьбе за победу в РПЛ: боюсь сглазить «Краснодар», но пока он в полном порядке

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Тяжело сейчас назвать фаворита в борьбе за чемпионство, впереди ещё девять туров. Что касается матча «Спартак» — «Зенит», то мне удалось посмотреть только второй тайм, но команда Станковича действительно выглядела хорошо. При этом, судя по таблице, и «Локомотив», и «Динамо» недалеко. За девять игр может произойти всё что угодно.

«Краснодар»? Боюсь их сглазить, но пока они в полном порядке. «Краснодару» нужно не обращать ни на кого внимания и двигаться тем же путём.

Я хотел бы, чтобы в этом году «Краснодар» подарил чемпионство для Сергея Николаевича Галицкого. Думаю, все согласны с тем, что он это заслужил, как никто другой», — приводит слова Мамаева Sport24.

После 21 тура чемпионата России «быки» набрали 46 очков и на текущий момент занимают первое место. На второй строчке расположился московский «Спартак», заработавший 43 очка после 21 игры. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», набравший 43 очка.

Мамаев выступал за «Краснодар» с 2013 по 2019 год. За этот период он принял участие в 146 матчах во всех турнирах, в которых отметился 35 голами и 30 результативными передачами.

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