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Балахнин: Дзюба поставил рекорд надолго. Не вижу на горизонте тех, кто способен его побить

Балахнин: Дзюба поставил рекорд надолго. Не вижу на горизонте тех, кто способен его побить
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Российский тренер Сергей Балахнин высказался о рекорде нападающего сборной России Артёма Дзюбы по голам за национальную команду. В среду, 19 марта, Дзюба отличился в товарищеском матче с Гренадой (5:0), забив свой 31-й гол за сборную России. Таким образом, он обошёл экс-нападающего сборной России Александра Кержакова (30).

«Рекорд есть рекорд. Наверное, Дзюба поставил рекорд в сборной России на долгое время — я не вижу на горизонте тех, кто способен его побить.

Что касается Тюкавина, ему ещё нужно стать лидером сборной России, но пока он молод. Мне кажется, правильно, что Артёма вызвали в сборную России и отдали дань уважения к этому рекорду», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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