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Балахнин: Кисляк — очень интересный футболист, но стабильность нехарактерна молодым

Балахнин: Кисляк — очень интересный футболист, но стабильность нехарактерна молодым
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Российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением о прогрессе полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка.

«Что касается Кисляка, у нас много интересных ребят. Однако они вспыхивают, а потом не происходит дальнейшего развития. Каждый год у нас появляются очень хорошие и яркие молодые футболисты, но нужно смотреть, что дальше. Хочется, чтобы они играли стабильно и показывали высокий уровень, но, к сожалению, это не всегда характерно нашим молодым ребятам. В Кисляке я вижу хорошие задатки и то, что у него голова на месте — он очень интересный футболист», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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