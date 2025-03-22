EN: Флик одобрил подписание Рациу из «Райо Вальекано», отступные за игрока — € 25 млн

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик одобрил подписание 26-летнего правого защитника «Райо Вальекано» и сборной Румынии Андрея Рациу. Об этом сообщает El Nacional.
По информации источника, румынский футболист может стать первым подписанием сине-гранатовых в следующем сезоне. В действующем контракте Рациу есть пункт об отступных в размере € 25 млн. Подчёркивается, что каталонский клуб способен потратить эту сумму в своей нынешней экономической ситуации.
В «Барселоне» видят в Рациу качественную подмену для Жюля Кунде. Флик отмечает универсальность защитника «Райо Вальекано», способного играть при разных схемах.
В нынешнем сезоне Рациу принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
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