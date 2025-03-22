Ферран интересен трём топ-клубам из АПЛ, «Барселона» готова продать его за € 40 млн — EN

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Астон Вилла» проявляют интерес к 25-летнему нападающему «Барселоны» Феррану Торресу. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик хотел бы сохранить испанского футболиста в команде, однако руководство клуба готово отпустить его, если поступит предложение в размере € 40 млн. Подчёркивается, что средства, вырученные с потенциального трансфера Торреса, могут пойти на покупку вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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