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«Алания» прервала девятиматчевую серию без побед, в меньшинстве обыграв «Сокол»

«Алания» прервала девятиматчевую серию без побед, в меньшинстве обыграв «Сокол»
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Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и саратовский «Сокол». Команды играли на стадионе «имени Султана Билимханова» в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым. Хозяева поля одержали волевую победу со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 25-й тур
22 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
2 : 1
Сокол
Саратов
0:1 Ковачевич – 24'     1:1 Хугаев – 40'     2:1 Гогниев – 88'    
Удаления: Дауров – 10' / нет

На 10-й минуте с поля был удалён защитник «Алании» Руслан Дауров, а «Сокол» получил право на 11-метровый, но не сумел его реализовать. На 24-й минуте сербский защитник гостей Владимир Ковачевич вывел свою команду вперёд. На 40-й минуте полузащитник хозяев Алан Хугаев сравнял счёт. Победу «Алании» принёс гол нападающего Руслана Гогниева на 88-й минуте.

После этой игры в активе «Алании» стало 22 очка. Команда Спартака Гогниева поднялась на 16-е место в таблице чемпионата. «Сокол» с 21 очком опустился на 17-ю строчку.

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