«Алания» прервала девятиматчевую серию без побед, в меньшинстве обыграв «Сокол»

Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и саратовский «Сокол». Команды играли на стадионе «имени Султана Билимханова» в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым. Хозяева поля одержали волевую победу со счётом 2:1.
На 10-й минуте с поля был удалён защитник «Алании» Руслан Дауров, а «Сокол» получил право на 11-метровый, но не сумел его реализовать. На 24-й минуте сербский защитник гостей Владимир Ковачевич вывел свою команду вперёд. На 40-й минуте полузащитник хозяев Алан Хугаев сравнял счёт. Победу «Алании» принёс гол нападающего Руслана Гогниева на 88-й минуте.
После этой игры в активе «Алании» стало 22 очка. Команда Спартака Гогниева поднялась на 16-е место в таблице чемпионата. «Сокол» с 21 очком опустился на 17-ю строчку.
- 22 марта 2025
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