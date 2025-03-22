«Крылья Советов» разгромили казанский «Сокол» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и казанский «Сокол». Итоговый результат — 4:1 в пользу «Крыльев».

В составе «Крыльев Советов» дубль оформил нападающий Павел Попов, по голу забили защитник Доминик Ороз и форвард Владимир Игнатенко. У «Сокола» отличился нападающий Данил Воронов.

После 21 тура РПЛ «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина сыграют с московским «Локомотивом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков.