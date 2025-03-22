Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уэльс — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» разгромили казанский «Сокол» в товарищеском матче

«Крылья Советов» разгромили казанский «Сокол» в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и казанский «Сокол». Итоговый результат — 4:1 в пользу «Крыльев».

В составе «Крыльев Советов» дубль оформил нападающий Павел Попов, по голу забили защитник Доминик Ороз и форвард Владимир Игнатенко. У «Сокола» отличился нападающий Данил Воронов.

После 21 тура РПЛ «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина сыграют с московским «Локомотивом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков.

Материалы по теме
Самая длинная и непонятная сага сезона РПЛ. Осинькин и «Крылья» когда-нибудь расстанутся?
Самая длинная и непонятная сага сезона РПЛ. Осинькин и «Крылья» когда-нибудь расстанутся?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android