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Кевин Кураньи: Черчесов — серьёзный тренер для серьёзной команды

Кевин Кураньи: Черчесов — серьёзный тренер для серьёзной команды
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Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи высказался об экс главном тренере бело-голубых и российской национальной команды Станиславе Черчесове.

«Безусловно, Черчесов — один из тренеров, который оставил след в моей карьере. Он тот, кто понимает природу футболистов, разбирается в персоналиях, знает, как помочь игроку стать лучше. И в то же время умеет применить способности футболистов так, чтобы от этого выиграла команда. Собственно, вы это могли видеть не только по «Динамо», но и на примере сборной России, того, как она выступила на домашнем чемпионате мира. Черчесов — серьёзный тренер для серьёзной команды», — приводит слова Кураньи «Спорт день за днём».

Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана. До этого он работал в венгерском «Ференцвароше». Ранее специалист также возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

Напомним, Кураньи играл за «Динамо» с 2010 по 2015 год. За это время немецкий форвард провёл 151 матч, в которых забил 56 голов и отдал 24 результативные передачи.

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