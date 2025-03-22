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Арсен Захарян вошёл в топ-4 дорогих игроков стран постсоветского пространства в Ла Лиге

Арсен Захарян вошёл в топ-4 дорогих игроков стран постсоветского пространства в Ла Лиге
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Интернет-портал Transfermarkt опубликовал обновлённую трансферную стоимость игроков постсоветского пространства в испанской Ла Лиге.

1. Георгий Мамардашвили, «Валенсия» (Грузия, — € 10 млн, до € 30 млн);
2. Виктор Цыганков, «Жирона» (Украина, € 22 млн);
3. Андрей Лунин, «Реал» Мадрид (Украина, € 20 млн);
4. Арсен Захарян, «Реал Сосьедад» (Россия, — € 3 млн, до € 15 млн);
5. Карл Хейн, «Вальядолид» (Эстония, € 3 млн).

Напомним, 21-летний Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В текущем сезоне футболист принял участие в четырёх матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. Россиянин отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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