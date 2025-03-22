«Зенит» — БАТЭ: Вендел удвоил преимущество сине-бело-голубых на 16-й минуте
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В эти минуты проходит матч Winline Суперсерии, в котором встречаются российский «Зенит» и белорусский БАТЭ. Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
2-й тайм
4 : 0
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1:0 Ахметов – 14' 2:0 Вендел – 16' 3:0 Нино – 25' 4:0 Соболев – 56'
На 16-й минуте бразилец Вендел удвоил преимущество «Зенита».
После 21 тура Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 43 очка и на текущий момент занимают третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. После 1-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ заработал три очка и на данный момент располагается на второй строчке.
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