Рой Кин раскритиковал Филипа Фодена за игру в матче со сборной Албании

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением об игре полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Англии Филипа Фодена в матче 1-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Албанией (2:0).

«Я думаю, что ему, может, не хватает уверенности, и он определённо не в своей форме, его клубная форма не очень хороша, но мы знаем, что у него есть нужные качества. Но даже сегодня вечером я не был в восторге от его игры. Каждый раз, когда он получает мяч, я смотрю на него и говорю: «Я не ожидаю ничего от Фодена в данный момент». У него не будет проблем с тем, на какой позиции он хочет играть, потому что он не будет играть. Это большая проблема для него», — приводит слова Кина Daily Mail.

Фоден вышел в стартовом составе сборной Англии на матч с национальной командой Албании и был заменён на 74-й минуте, не отметившись результативными действиями.