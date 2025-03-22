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Тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии команды после матча со «Спартаком»

Тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии команды после матча со «Спартаком»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии своих подопечных после матча со «Спартаком» (1:2) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

— Насколько команда перезагрузилась после игры со «Спартаком»?
— Любая игра, которая закончилась, она закончилась. Мы думаем о следующем матче, сегодня думаем о сегодняшней игре (товарищеский матч с БАТЭ. — Прим. «Чемпионата»), чтобы те футболисты, которые играют, провели определённое количество времени и поддерживали игровой тонус. Кому-то нужно больше игрового времени, в первую очередь будем смотреть за теми, кто играет меньше, — приводит слова Семака «Матч ТВ».

После 21 тура РПЛ «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 30 марта, начало — в 19:30 мск.

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