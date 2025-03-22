Тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии команды после матча со «Спартаком»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии своих подопечных после матча со «Спартаком» (1:2) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

— Насколько команда перезагрузилась после игры со «Спартаком»?

— Любая игра, которая закончилась, она закончилась. Мы думаем о следующем матче, сегодня думаем о сегодняшней игре (товарищеский матч с БАТЭ. — Прим. «Чемпионата»), чтобы те футболисты, которые играют, провели определённое количество времени и поддерживали игровой тонус. Кому-то нужно больше игрового времени, в первую очередь будем смотреть за теми, кто играет меньше, — приводит слова Семака «Матч ТВ».

После 21 тура РПЛ «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 30 марта, начало — в 19:30 мск.