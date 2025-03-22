«Зенит» — БАТЭ: Нино сделал счёт 3:0 на 25-й минуте

В эти минуты проходит матч Winline Суперсерии, в котором встречаются российский «Зенит» и белорусский БАТЭ. Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 3:0.

Защитник «Зенита» Нино забил третий мяч российской команды на 25-й минуте.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 43 очка и на текущий момент занимают третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. После 1-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ заработал три очка и на данный момент располагается на второй строчке.