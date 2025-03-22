Чанов: сборной России придётся приложить больше сил в матче с Замбией

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с национальной командой Замбии. Игра состоится 25 марта. Ранее российская сборная разгромила Гренаду (5:0).

«Нельзя оценивать игру сборной России на фоне Гренады, потому что в этом матче с нашей стороны было задействовано достаточно большое количество футболистов. Уже сейчас некоторые игроки покинули расположение национальной команды. Нужно увидеть основной состав сборной в матче с более сильным соперником, чтобы оценить уровень команды.

Думаю, Замбия — более достойный соперник, чем Гренада. В африканском футболе сборные иногда показывают неожиданные результаты, поэтому россиянам придётся приложить больше сил и умений», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.