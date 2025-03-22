Станислав Агкацев: все удивились вызову Дзюбы в сборную России

Голкипер «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев высказался об атмосфере в национальной команде после появления нападающего Артёма Дзюбы, а также прокомментировал рекорд форварда. В среду, 19 марта, в товарищеском матче с Гренадой (5:0) Дзюба отличился и установил рекорд по голам за сборную России. На его счету 31 забитый мяч, у экс-нападающего Александра Кержакова — 30.
— Удивились вызову Дзюбы в сборную?
— Думаю, все удивились.
— Добавил атмосферу в раздевалке?
— Конечно, да. Он был заводилой в раздевалке. Шутил, как обычно. Я под раздачу не попадал (смеётся).
— Как поздравляли его с рекордом?
— Все подошли в раздевалке, поздравили, порадовались за него. Это очень большое достижение, — приводит слова Агкацева «Матч ТВ».
Артём был вызван в состав сборной России впервые с 2021 года. На матч с Гренадой футболист вышел с капитанской повязкой.