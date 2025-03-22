«Зенит» и БАТЭ провели акцию в поддержку людей с синдромом Дауна

Сегодня, 22 марта, «Зенит» и БАТЭ провели совместную акцию, получившую название «На поле все равны», приуроченную к Международному дню человека с синдромом Дауна, который во всём мире отмечают 21 марта. В эти минуты команды проводят товарищеский матч, счёт — 3:0.

Капитаны обеих команд вывели игроков на матч в специальных повязках, выполненных в стилистике акции, а дети с синдромом Дауна вышли в сопровождении судей. Специальными участниками акции «На поле все равны» стали защитник сине-бело-голубых Нино и его сын Антонио с синдромом Дауна.

«Считаю, что этот день очень важен, как и вообще внимание к этой категории людей. Для меня этот день — это призыв ко всем внимательно посмотреть на детей — и не только детей — с синдромом Дауна и понять, что они могут быть счастливы», — приводит слова Нино пресс-служба «Зенита».

Кроме того, перед матчем на «Газпром Арене» открылась выставка «Не солнечные», которая расскажет и покажет жизнь и футболистов команды «47 в игре», которая стала партнёром акции.

Совместная акция «Зенита» и БАТЭ стала частью масштабного социального проекта «Клуб добрых дел», посвящённого 100-летнему юбилею клуба.