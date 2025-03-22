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«Зенит» и БАТЭ провели акцию в поддержку людей с синдромом Дауна

«Зенит» и БАТЭ провели акцию в поддержку людей с синдромом Дауна
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Сегодня, 22 марта, «Зенит» и БАТЭ провели совместную акцию, получившую название «На поле все равны», приуроченную к Международному дню человека с синдромом Дауна, который во всём мире отмечают 21 марта. В эти минуты команды проводят товарищеский матч, счёт — 3:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
2-й тайм
4 : 0
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1:0 Ахметов – 14'     2:0 Вендел – 16'     3:0 Нино – 25'     4:0 Соболев – 56'    

Капитаны обеих команд вывели игроков на матч в специальных повязках, выполненных в стилистике акции, а дети с синдромом Дауна вышли в сопровождении судей. Специальными участниками акции «На поле все равны» стали защитник сине-бело-голубых Нино и его сын Антонио с синдромом Дауна.

«Считаю, что этот день очень важен, как и вообще внимание к этой категории людей. Для меня этот день — это призыв ко всем внимательно посмотреть на детей — и не только детей — с синдромом Дауна и понять, что они могут быть счастливы», — приводит слова Нино пресс-служба «Зенита».

Кроме того, перед матчем на «Газпром Арене» открылась выставка «Не солнечные», которая расскажет и покажет жизнь и футболистов команды «47 в игре», которая стала партнёром акции.

Совместная акция «Зенита» и БАТЭ стала частью масштабного социального проекта «Клуб добрых дел», посвящённого 100-летнему юбилею клуба.

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