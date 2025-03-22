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«Торпедо» и «Родина» не сумели выявить победителя в матче 25-го тура Первой лиги

«Торпедо» и «Родина» не сумели выявить победителя в матче 25-го тура Первой лиги
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Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московские «Торпедо» и «Родина». Команды играли на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой (Раменское). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 25-й тур
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 0
Родина
Москва

Команды так и не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами.

После этой игры в активе московского «Торпедо» стало 48 очков. Подопечные Олега Кононова располагаются на втором месте в турнирной таблице Первой лиги. «Родина» после 25 матчей набрала 29 очков. Команда находится на 12-й строчке. Возглавляет таблицу калининградская «Балтика», набравшая 50 очков за 24 игры.

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