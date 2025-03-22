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Фоден: позиция, на которую меня поставили, очень сильно повлияла на мою игру

Фоден: позиция, на которую меня поставили, очень сильно повлияла на мою игру
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Филип Фоден поделился мнением о своей игре в матче 1-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Албанией (2:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 1-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 0
Албания
1:0 Льюис-Скелли – 20'     2:0 Кейн – 77'    

«Я расстроен, что не смог получить от этого матча то, что хотел. Позиция, на которую меня поставили, очень сильно повлияла на мою игру. Если учесть, что в прошлом сезоне я был лучшим игроком в Премьер-лиге и играл в центре полузащиты, я чувствую, что к этой позиции было довольно сложно привыкнуть. Я из тех, кто может играть на нескольких позициях, и мне пришлось попытаться справиться с этим как можно лучше. Не думаю, что сборная Англия когда-либо развивалась или реализовывала свой потенциал», — приводит слова Фодена Manchester Evening News.

Фоден вышел в стартовом составе сборной Англии на матч с национальной командой Албании и был заменён на 74-й минуте, не отметившись результативными действиями.

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