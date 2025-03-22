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КАМАЗ — Тюмень, результат матча 22 марта 2025, счёт 2:3, Первая лига 2024-2025

«Тюмень» вырвала победу в концовке матча с «КАМАЗом» в 25-м туре Первой лиги
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Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» и «Тюмень». Игра проходила на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Захаров (Казань). «Тюмень» одержала победу со счётом 3:2.

Россия — Мелбет Первая лига . 25-й тур
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
2 : 3
Тюмень
Тюмень
0:1 Тананеев – 6'     0:2 Пяткин – 11'     1:2 Гюрджан – 53'     2:2 Моторин – 75'     2:3 Печенкин – 85'    

Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте, мяч в свои ворота отправил защитник «КАМАЗа» Дмитрий Тананеев. На 11-й минуте Иван Пяткин удвоил преимущество гостей. На 53-й минуте Артём Гюрджан отыграл один мяч «КАМАЗа». На 75-й минуте Даниил Моторин сравнял счёт. На 85-й минуте Никита Печенкин забил победный гол «Тюмени».

«КАМАЗ» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 28 очков за 25 матчей. «Тюмень» заработала 19 очков после аналогичного количества игр и располагается на 18-й строчке.

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