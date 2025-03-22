«Тюмень» вырвала победу в концовке матча с «КАМАЗом» в 25-м туре Первой лиги

Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» и «Тюмень». Игра проходила на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Захаров (Казань). «Тюмень» одержала победу со счётом 3:2.
Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте, мяч в свои ворота отправил защитник «КАМАЗа» Дмитрий Тананеев. На 11-й минуте Иван Пяткин удвоил преимущество гостей. На 53-й минуте Артём Гюрджан отыграл один мяч «КАМАЗа». На 75-й минуте Даниил Моторин сравнял счёт. На 85-й минуте Никита Печенкин забил победный гол «Тюмени».
«КАМАЗ» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 28 очков за 25 матчей. «Тюмень» заработала 19 очков после аналогичного количества игр и располагается на 18-й строчке.
- 22 марта 2025
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