ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Партизаном»

Сегодня, 22 марта, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сербский «Партизан» и российский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Партизан» в Белграде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Роша, Мойзес, Вильягра, Пьянич, Бистрович, Жемалетдинов, Алеррандро, Гуарирапа.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 38 очков и занимают шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В следующем туре РПЛ красно-синие встретятся с махачкалинским «Динамо» (29 марта). В свою очередь, «Партизан» после 28 туров чемпионата Сербии заработал 59 очков и располагается на второй строчке.