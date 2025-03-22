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Отец Севикяна: в «Ференцвароше» ждут Эдгара и рассчитывают на него

Отец Севикяна: в «Ференцвароше» ждут Эдгара и рассчитывают на него
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Мартирос Севикян, отец полузащитника сборной Армении и московского «Локомотива» Эдгара Севикяна, прокомментировал информацию о том, что красно-зелёные приняли решение не выкупать права на футболиста у венгерского «Ференцвароша».

«Я могу сказать про «Ференцварош», что они его ждут и на него рассчитывают! Что касается «Локомотива», у меня нет никакой информации, и думаю, что ещё рано об этом говорить. Мы никуда пока не торопимся. Эдгар сегодня — игрок «Локомотива», и у него все мысли только о том, чтобы помочь команде. Что будет дальше — покажет время», — приводит слова Севикяна-старшего Sport24.

23-летний Эдгар Севикян выступает за «Локомотив» на правах аренды из «Ференцвароша» с сентября 2024 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 17 матчах железнодорожников, в которых отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 2,5 млн.

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