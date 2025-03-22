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Игрок ЦСКА Вильягра вызван в суд для дачи показаний по делу об отмывании денег — DA

Игрок ЦСКА Вильягра вызван в суд для дачи показаний по делу об отмывании денег — DA
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Полузащитник московского ЦСКА Родриго Вильягра вызван в аргентинский суд по делу об отмывании денежных средств. Об этом сообщает Doble Amarilla.

По информации источника, Министерство юстиции Аргентины расследует действия футбольных функционеров Фостера Джиллетта и Гильермо Тофони, которых подозревают в отмывании денег. Прокурор ходатайствовал о вызове для дачи показаний нескольких футболистов, в числе которых оказался Родриго Вильягра. По данным СМИ, «Ривер Плейт», за который ранее выступал Вильягра, подал жалобу в суд против Джиллетта и его агента в Аргентине Тофони из-за сорвавшегося трансфера игрока. Джиллетт, как сообщается, обещал оплатить переход футболиста в другую команду, но сделка не состоялась. «Ривер Плейт» посчитал, что Джиллетт нанёс серьёзный ущерб интересам клуба.

Напомним, Вильягра перешёл в московский ЦСКА на правах свободного агента из аргентинского «Ривер Плейт». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 5,5 млн.

29 марта ЦСКА сыграет с махачкалинским «Динамо» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

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