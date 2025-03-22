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Уэльс — Казахстан. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Уэльс — Казахстан: текстовая онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 22:45

Уэльс — Казахстан: текстовая онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 22:45
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Сегодня, 22 марта, состоится матч 1-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Уэльса и Казахстана. Игра пройдёт на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс). В качестве главного арбитра встречи выступит Донатас Румшас из Литвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 1-й тур
22 марта 2025, суббота. 22:45 МСК
Уэльс
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во 2-м туре отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Уэльса встретится с Северной Македонией. Игра состоится 25 марта. В свою очередь, национальная команда Казахстана встретится с Лихтенштейном. Матч пройдёт 25 марта.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026
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