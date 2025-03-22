Рахимич: надеюсь, что Кисляк пойдёт по стопам Головина и станет большим футболистом

Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич поделился мнением о прогрессе полузащитника армейцев Матвея Кисляка.

«Кисляк хорошо играет, растёт каждый день. Надо отдать должное Николичу — тренер ему доверяет, использует в составе. Доверие — самое главное для молодого футболиста. Если оно есть, ты будешь расти. Если нет — это очень сложно. Но Матвей — будущее ЦСКА и сборной России. Он большой талант.

После Головина у наших футболистов не было такого серьёзного прогресса. Кто-то поиграл в ЦСКА, кто-то уехал в другие команды. Но такого роста, как у Кисляка, не было. Надеюсь, что Матвей пойдёт по стопам Александра и станет большим футболистом», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.