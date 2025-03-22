Игрок «Зенита» Чистяков высказался о товарищеском матче с БАТЭ

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о товарищеском матче с белорусским БАТЭ (5:0). Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Хороший спарринг. Моё мнение — в паузу на сборные нужно проводить такие матчи, потому что эта же нагрузка, только игра. Всем это пошло на пользу», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 21 тура РПЛ «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 30 марта, начало — в 19:30 мск.