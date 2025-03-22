Тренер «Ахмата» Ташуев оценил нынешний уровень РПЛ

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мыслями о нынешнем уровне Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня чемпионат России очень интересный. Сейчас более острая и непредсказуемая ситуация в турнирной таблице РПЛ. Все клубы почувствовали запах крови и понимают, что они тоже могут бороться. Сегодня никто не предскажет, кто станет чемпионом РПЛ, начиная от «Локомотива». Вторая восьмёрка бьётся за выживание, всем надо быть на максимальной концентрации, идёт серьёзная битва! Я бы не сказал, что уровень чемпионата России падает. У нас сейчас нормальный и даже выше среднего уровень в РПЛ», — приводит слова Ташуевa Metaratings.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 43 очка. Третье место с 43 очками занимает санкт-петербургский «Зенит». «Ахмат» с 18 очками идёт на 14-й строчке. В зоне вылета располагаются «Оренбург» (11) и «Факел» (14).