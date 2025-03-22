Чистяков: в «Зенит» подступает новая кровь, я и Миша Кержаков теперь на правах старших

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о молодых игроках сине-бело-голубых. Сегодня, 22 марта, состоялся товарищеский матч между санкт-петербургским клубом и белорусским БАТЭ (5:0). Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Мне нормально играется рядом с молодыми. С чего-то нужно начинать, вот с БАТЭ их выпустили. Пришло время, что я и Миша Кержаков на правах старших. Мне приятно, что молодёжь, новая кровь подступает, где-то подсказываем и направляем ребят.

На тренировках вообще не пихаю, только если во время грубых ошибок молодёжь отговаривается. Сейчас, наверное, не то время, не тратим время на лишнюю болтовню и крики, лучше просто подсказать», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 21 тура РПЛ «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 30 марта, начало — в 19:30 мск.