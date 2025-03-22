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Чистяков: в «Зенит» подступает новая кровь, я и Миша Кержаков теперь на правах старших

Чистяков: в «Зенит» подступает новая кровь, я и Миша Кержаков теперь на правах старших
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о молодых игроках сине-бело-голубых. Сегодня, 22 марта, состоялся товарищеский матч между санкт-петербургским клубом и белорусским БАТЭ (5:0). Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 0
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1:0 Ахметов – 14'     2:0 Вендел – 16'     3:0 Нино – 25'     4:0 Соболев – 56'     5:0 Соболев – 62'    

«Мне нормально играется рядом с молодыми. С чего-то нужно начинать, вот с БАТЭ их выпустили. Пришло время, что я и Миша Кержаков на правах старших. Мне приятно, что молодёжь, новая кровь подступает, где-то подсказываем и направляем ребят.

На тренировках вообще не пихаю, только если во время грубых ошибок молодёжь отговаривается. Сейчас, наверное, не то время, не тратим время на лишнюю болтовню и крики, лучше просто подсказать», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 21 тура РПЛ «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 30 марта, начало — в 19:30 мск.

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