Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал победу над БАТЭ в товарищеском матче

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о товарищеском матче с белорусским БАТЭ (5:0). Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Результат не играет принципиального значения в таких матчах. Хорошо, что победили и забили. А для тех, кто забивает, это дополнительная уверенность. Провели хороший спарринг.

Спасибо болельщикам, 23 тысячи — даже официальные матчи во многих городах столько не собирают», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 21 тура РПЛ «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 30 марта, начало — в 19:30 мск.