Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал победу над БАТЭ в товарищеском матче
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о товарищеском матче с белорусским БАТЭ (5:0). Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 0
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1:0 Ахметов – 14' 2:0 Вендел – 16' 3:0 Нино – 25' 4:0 Соболев – 56' 5:0 Соболев – 62'
«Результат не играет принципиального значения в таких матчах. Хорошо, что победили и забили. А для тех, кто забивает, это дополнительная уверенность. Провели хороший спарринг.
Спасибо болельщикам, 23 тысячи — даже официальные матчи во многих городах столько не собирают», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
После 21 тура РПЛ «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 30 марта, начало — в 19:30 мск.
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