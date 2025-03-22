Семак: в «Зените» нет молодых игроков, способных помочь команде здесь и сейчас

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о молодых игроках сине-бело-голубых. Сегодня, 22 марта, состоялся товарищеский матч между санкт-петербургским клубом и белорусским БАТЭ (5:0). Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Молодых ребят, которые могут помочь «Зениту» здесь и сейчас, скорее всего, нет. Очень большая разница в уровне между турнирами, и перепрыгнуть это очень сложно. Надо обладать особым талантом.

Молодым игрокам сложно конкурировать с теми, кто у нас есть в распоряжении», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 21 тура РПЛ «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 30 марта, начало — в 19:30 мск.