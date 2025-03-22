Главный тренер «Зенита» Семак объяснил, почему Луис Энрике не сыграл в матче с БАТЭ
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, почему нападающий сине-бело-голубых Луисе Энрике не сыграл в товарищеском матче с белорусским БАТЭ (5:0). Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 0
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1:0 Ахметов – 14' 2:0 Вендел – 16' 3:0 Нино – 25' 4:0 Соболев – 56' 5:0 Соболев – 62'
«На всякий случай включили в заявку на матч с БАТЭ Луиса Энрике. Он улетал домой по личным делам, только сегодня вернулся и просто тренировался. Решили не рисковать. Ещё до матча приняли решение, что он не будет играть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
Луис Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. За вингера сборной Бразилии сине-бело-голубые заплатили, по данным СМИ, € 33 млн. Всего на счету футболиста три матча и один гол за «Зенит».
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