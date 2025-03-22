Главный тренер «Зенита» Семак объяснил, почему Луис Энрике не сыграл в матче с БАТЭ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, почему нападающий сине-бело-голубых Луисе Энрике не сыграл в товарищеском матче с белорусским БАТЭ (5:0). Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«На всякий случай включили в заявку на матч с БАТЭ Луиса Энрике. Он улетал домой по личным делам, только сегодня вернулся и просто тренировался. Решили не рисковать. Ещё до матча приняли решение, что он не будет играть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Луис Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. За вингера сборной Бразилии сине-бело-голубые заплатили, по данным СМИ, € 33 млн. Всего на счету футболиста три матча и один гол за «Зенит».