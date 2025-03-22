Главный тренер «Зенита» Семак высказался о повреждении Гонду в матче с БАТЭ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о повреждении аргентинского нападающего Лусиано Гонду в товарищеском матче с белорусским БАТЭ (5:0). Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
«С Лусиано должно быть всё нормально. С БАТЭ был сильный удар в голеностоп, ушиб. Надеюсь, всё хорошо», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
В нынешнем сезоне Гонду сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 12 млн.
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