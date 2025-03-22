Семак — о рекорде Дзюбы: ничем не удивлён, в футболе всё заслуженно

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о рекорде нападающего сборной России Артёма Дзюбы по голам за национальную команду. В среду, 19 марта, Дзюба отличился в товарищеском матче с Гренадой (5:0), забив свой 31-й гол за сборную России. Таким образом, он обошёл экс-нападающего сборной России Александра Кержакова (30).

«Ничем не удивлён, в футболе всё заслуженно. Я могу отвечать о своей команде, а обо всём остальном уже всё сказано», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Артём был вызван в состав сборной России впервые с 2021 года. На матч с Гренадой футболист вышел с капитанской повязкой.