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Семак — о рекорде Дзюбы: ничем не удивлён, в футболе всё заслуженно

Семак — о рекорде Дзюбы: ничем не удивлён, в футболе всё заслуженно
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о рекорде нападающего сборной России Артёма Дзюбы по голам за национальную команду. В среду, 19 марта, Дзюба отличился в товарищеском матче с Гренадой (5:0), забив свой 31-й гол за сборную России. Таким образом, он обошёл экс-нападающего сборной России Александра Кержакова (30).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Ничем не удивлён, в футболе всё заслуженно. Я могу отвечать о своей команде, а обо всём остальном уже всё сказано», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Артём был вызван в состав сборной России впервые с 2021 года. На матч с Гренадой футболист вышел с капитанской повязкой.

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