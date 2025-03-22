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Главный тренер «Зенита» Семак объяснил спад результативности Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Семак объяснил спад результативности Глушенкова
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о результативности нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

«Связываю результативность Глушенкова с тем, что это футбол. Когда-то игроки забивают больше, когда-то меньше. Иногда не идёт и не залетает, это нормально.

Такая же ситуация была и со многими другими игроками, которые подолгу не забивали. Нужно работать, а голы придут», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В нынешнем сезоне Глушенков сыграл за «Зенит» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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