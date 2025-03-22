Семак ответил на вопрос о штрафе Вендела за дисквалификацию перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о штрафе полузащитника сине-бело-голубых Вендела за дисквалификацию перед матчем с московским «Спартаком» (1:2) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Вендел был дисквалифицирован после матча 20-го тура чемпионата России с «Факелом» (2:0), в котором показал неприличный жест и был удалён.

«Вопрос о штрафе для Вендела можно адресовать к руководству клуба. С точки зрения эмоций все в команде понимают, что игрок не всегда может сдержаться», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 21 тура РПЛ «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 30 марта, начало — в 19:30 мск.