Семак: мы и все болельщики ждём голов Соболева в официальных матчах

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о результативности нападающего команды Александра Соболева в текущем сезоне. В товарищеском матче с белорусским БАТЭ (5:0) футболист оформил дубль.

«Голы добавляют Соболеву уверенность. Главное, что они есть. А мы и все болельщики ждём его мячей в официальных матчах. Надо работать. Не видел, чтобы над голами Соболева посмеивались на скамейке», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова

Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 10 млн. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги на счету Соболева 15 матчей, в которых он не отметился ни одним результативным действием.