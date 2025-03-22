Семак: мы и все болельщики ждём голов Соболева в официальных матчах
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о результативности нападающего команды Александра Соболева в текущем сезоне. В товарищеском матче с белорусским БАТЭ (5:0) футболист оформил дубль.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 0
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1:0 Ахметов – 14' 2:0 Вендел – 16' 3:0 Нино – 25' 4:0 Соболев – 56' 5:0 Соболев – 62'
«Голы добавляют Соболеву уверенность. Главное, что они есть. А мы и все болельщики ждём его мячей в официальных матчах. Надо работать. Не видел, чтобы над голами Соболева посмеивались на скамейке», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова
Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 10 млн. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги на счету Соболева 15 матчей, в которых он не отметился ни одним результативным действием.
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