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Результаты матчей Первой лиги 22 марта

Результаты матчей Первой лиги 22 марта
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Сегодня, 22 марта, прошли четыре матча 25-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 22 марта:

«Енисей» — «Нефтехимик» — 2:0;
«Алания» — «Сокол» — 2:1;
«Торпедо» — «Родина» — 0:0;
«КАМАЗ» — «Тюмень» — 2:3.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 50 очков после 24 встреч. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 48 очков. Третье место с 44 очками занимает «Сочи». Четвёрку замыкает екатеринбургский «Урал», набравший 41 очко. В зоне вылета располагаются «Тюмень» (19), «Сокол» (21) и «Алания» (22).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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