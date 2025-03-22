Сегодня, 22 марта, прошли четыре матча 25-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 22 марта:

«Енисей» — «Нефтехимик» — 2:0;

«Алания» — «Сокол» — 2:1;

«Торпедо» — «Родина» — 0:0;

«КАМАЗ» — «Тюмень» — 2:3.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 50 очков после 24 встреч. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 48 очков. Третье место с 44 очками занимает «Сочи». Четвёрку замыкает екатеринбургский «Урал», набравший 41 очко. В зоне вылета располагаются «Тюмень» (19), «Сокол» (21) и «Алания» (22).