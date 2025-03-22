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Килиан Мбаппе — лучший нападающий мира по версии Give me Sport

Интернет-издание Give me Sport представило свой список лучших форвардов мира. Для определения места каждого нападающего были использованы следующие факторы: голы, результативные передачи, забитые мячи в среднем за игру, важность для команды, индивидуальные выступления.

В топ-15 лучших нападающих вошли:

1. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид);

2. Роберт Левандовски («Барселона»);

3. Гарри Кейн («Бавария»);

4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

5. Александер Исак («Ньюкасл Юнайтед»);

6. Виктор Дьёкереш («Спортинг»);

7. Лаутаро Мартинес («Интер»);

8. Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид);

9. Омар Мармуш («Манчестер Сити»);

10. Виктор Осимхен («Галатасарай»);

11. Олли Уоткинс («Астон Вилла»);

12. Виктор Бонифасе («Байер»);

13. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);

14. Маркус Тюрам («Интер»);

15. Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид).