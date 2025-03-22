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Килиан Мбаппе — лучший нападающий мира по версии Give me Sport

Килиан Мбаппе — лучший нападающий мира по версии Give me Sport
Килиан Мбаппе
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Интернет-издание Give me Sport представило свой список лучших форвардов мира. Для определения места каждого нападающего были использованы следующие факторы: голы, результативные передачи, забитые мячи в среднем за игру, важность для команды, индивидуальные выступления.

В топ-15 лучших нападающих вошли:

1. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид);
2. Роберт Левандовски («Барселона»);
3. Гарри Кейн («Бавария»);
4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
5. Александер Исак («Ньюкасл Юнайтед»);
6. Виктор Дьёкереш («Спортинг»);
7. Лаутаро Мартинес («Интер»);
8. Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид);
9. Омар Мармуш («Манчестер Сити»);
10. Виктор Осимхен («Галатасарай»);
11. Олли Уоткинс («Астон Вилла»);
12. Виктор Бонифасе («Байер»);
13. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);
14. Маркус Тюрам («Интер»);
15. Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид).

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