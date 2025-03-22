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«Партизан» — ЦСКА: к перерыву счёт не открыт

«Партизан» — ЦСКА: к перерыву счёт не открыт
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В эти минуты наступил перерыв в товарищеском матче, в котором встречаются сербский «Партизан» и российский ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Партизан» в Белграде. В первом тайме счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 20:10 МСК
Партизан
Белград, Сербия
2-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия

В первом тайме обе команды имели несколько опасных моментов, но не смогли конвертировать их в голы.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 38 очков и занимают шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В следующем туре РПЛ красно-синие встретятся с махачкалинским «Динамо» (29 марта). В свою очередь, «Партизан» после 28 туров чемпионата Сербии заработал 59 очков и располагается на второй строчке.

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