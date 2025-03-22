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Антон Миранчук рассказал, хочет ли он попробовать себя в другом европейском чемпионате

Антон Миранчук рассказал, хочет ли он попробовать себя в другом европейском чемпионате
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Полузащитник швейцарского «Сьона» и национальной команды России Антон Миранчук высказался относительно своего будущего.

«Есть ли надежда на то, что возможное сближение России и США позволит мне перейти в другой европейский чемпионат в будущем? Конечно, надеемся на это, и прежде всего с такими мыслями и уезжал в Швейцарию, чтобы в будущем была возможность попробовать себя в другом европейском чемпионате, найти для себя что-то более близкое.

В каком ещё чемпионате хотел бы поиграть? Можно сколько угодно мечтать и фантазировать, но я в этом плане спокоен — как будет, так будет, не хочу загадывать», — приводит слова Миранчука «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Сьон» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 3 млн.

Во вторник, 25 марта, сборная России сыграет товарищеский матч с национальной командой Замбии. Российская сборная занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а Замбия — 87-е.

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