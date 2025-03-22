Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался о потере очков в матче с «Родиной»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал результат матча 25-го тура Первой лиги с «Родиной» (0:0).

«Я считаю, мы владели преимуществом, хотя остроты в атаке могло быть больше, особенно во втором тайме.

В первом тайме моменты создавали, но их было не так много. После перерыва наши атаки стали менее острыми, возможно, сказалось состояние поля – не в идеальном состоянии оно было и для нас, и для «Родины». Обе команды старались играть в комбинационный футбол. В целом мы выглядели чуть предпочтительнее, были немного острее, сильнее, но обе команды не проиграли по делу. Конечно, нам очень хотелось взять три очка, но пока это даётся тяжело.

Однако есть позитивный момент: в трёх матчах подряд мы не пропускаем, не даём соперникам много создавать. У «Родины» сегодня был один момент. Мы создали больше, но вратарь соперника сыграл надёжно», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

После этой игры в активе московского «Торпедо» стало 48 очков. Подопечные Олега Кононова располагаются на втором месте в турнирной таблице Первой лиги. «Родина» после 25 матчей набрала 29 очков. Команда находится на 12-й строчке. Возглавляет таблицу калининградская «Балтика», набравшая 50 очков за 24 игры.