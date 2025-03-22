«Партизан» — ЦСКА: Алеррандро открыл счёт на 67-й минуте
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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются сербский «Партизан» и российский ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Партизан» в Белграде. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 20:10 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Алеррандро – 67' 0:2 Жемалетдинов – 90+1' 1:2 Йованович – 90+8'
На 67-й минуте полузащитник ЦСКА Алеррандро открыл счёт в матче.
После 21 тура Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 38 очков и занимают шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В следующем туре РПЛ красно-синие встретятся с махачкалинским «Динамо» (29 марта). В свою очередь, «Партизан» после 28 туров чемпионата Сербии заработал 59 очков и располагается на второй строчке.
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