ЦСКА обыграл «Партизан» в гостях в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сербский «Партизан» и российский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Партизан» в Белграде. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 67-й минуте, свой дебютный мяч за ЦСКА забил Алеррандро. На 90+1-й минуте Рифат Жемалетдинов удвоил преимущество гостей. На 90+5-й минуте Душан Йованович отыграл один мяч. Встреча была дважды остановлена из-за применения пиротехники со стороны болельщиков.
После 21 тура Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 38 очков и занимают шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В следующем туре РПЛ красно-синие встретятся с махачкалинским «Динамо» (29 марта). В свою очередь, «Партизан» после 28 туров чемпионата Сербии заработал 59 очков и располагается на второй строчке.
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