Фанаты «Партизана» устроили пиротехническое шоу во время матча с ЦСКА

Фанаты сербского «Партизана» во время товарищеского матча с московским ЦСКА (1:2) устроили пиротехническое шоу, задействовав множество фейерверков. Встреча прошла сегодня, 22 марта, в Белграде на стадионе «Партизан».

Во время матча главному арбитру встречи пришлось дважды останавливать игру из-за использования пиротехники со стороны фанатов.

Видео доступно в телеграм-канале ЦСКА.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 38 очков и занимают шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В следующем туре РПЛ красно-синие встретятся с махачкалинским «Динамо» (29 марта). В свою очередь, «Партизан» после 28 туров чемпионата Сербии заработал 59 очков и располагается на второй строчке.