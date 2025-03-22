Фанаты «Партизана» устроили пиротехническое шоу во время матча с ЦСКА
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Фанаты сербского «Партизана» во время товарищеского матча с московским ЦСКА (1:2) устроили пиротехническое шоу, задействовав множество фейерверков. Встреча прошла сегодня, 22 марта, в Белграде на стадионе «Партизан».
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 20:10 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Алеррандро – 67' 0:2 Жемалетдинов – 90+1' 1:2 Йованович – 90+8'
Во время матча главному арбитру встречи пришлось дважды останавливать игру из-за использования пиротехники со стороны фанатов.
Видео доступно в телеграм-канале ЦСКА.
После 21 тура Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 38 очков и занимают шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В следующем туре РПЛ красно-синие встретятся с махачкалинским «Динамо» (29 марта). В свою очередь, «Партизан» после 28 туров чемпионата Сербии заработал 59 очков и располагается на второй строчке.
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