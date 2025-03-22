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Сборная Люксембурга с Мартинсом обыграла Швецию в товарищеском матче

Сборная Люксембурга с Мартинсом обыграла Швецию в товарищеском матче
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Завершился международный товарищеский матч, в котором встречались национальные команды Люксембурга и Швеции. Команды играли на стадионе «Стад де Люксембург» в Люксембурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Чибелли (Швейцария). Сборная Люксембурга обыграла Швецию со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
22 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Люксембург
Окончен
1 : 0
Швеция
1:0 Корач – 23'    

Единственный гол в матче на 23-й минуте забил защитник сборной Люксембурга Сеид Корач. Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс провёл на поле всю встречу.

Сборная Люксембурга занимает 92-е место в рейтинге ФИФА, а национальная команда Швеции — 27-е.

25 марта национальная команда Люксембурга сыграет товарищеский матч со сборной Швейцарии.

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