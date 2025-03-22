Игорь Дмитриев: уверен, что «Крылья Советов» останутся в РПЛ на 100%

Нападающий молодёжной сборной России и «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев считает, что самарский клуб сможет избежать вылета из Российской Премьер-Лиги по результатам текущего сезона.

— В прошлом сезоне ты играл за «Урал», который вылетел из РПЛ. Сейчас в сложном положении «Крылья». Ментально это давит, нет ли флешбэков?

— Уверен, что наша команда точно находится не на своём месте и должна быть выше в турнирной таблице. Будем делать всё для того, чтобы подняться. Флешбэков к сезону с «Уралом» никаких нет — абсолютно разные ситуации.

— По ощущениям, по атмосфере внутри команды можешь с уверенностью сказать, что «Крылья Советов» останутся в РПЛ?

— Уверен в этом на 100%. Будем всё для этого делать, — приводит слова Дмитриева «РБ Спорт».

После 21 тура РПЛ «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина сыграют с московским «Локомотивом».