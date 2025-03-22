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«Не хочу давать Спаллетти преимущество». Нагельсман — о составе Германии на матч с Италией

«Не хочу давать Спаллетти преимущество». Нагельсман — о составе Германии на матч с Италией
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ответил на вопрос, какие изменения он сделает в составе команды перед ответным матчем 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Италии. Встреча пройдёт в воскресенье, 23 марта, на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия).

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Германия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Почему я должен это говорить? В этом нет никакого смысла. Всё, что я могу сказать, это то, что все доступны. Вы задаёте много вопросов, но я не хочу ничего конкретно говорить. Для Спаллетти это было бы легко, и я не хочу давать ему это преимущество. Горецка будет играть, он забил гол и хорошо проявил себя в обеих фазах игры», — сказал Нагельсман на предматчевой пресс-конференции.

В первом матче сборная Германии одержала победу со счётом 2:1. В составе немцев отличились Тим Кляйндинст и Леон Горецка. За Италию забил Сандро Тонали.

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