«Не хочу давать Спаллетти преимущество». Нагельсман — о составе Германии на матч с Италией

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ответил на вопрос, какие изменения он сделает в составе команды перед ответным матчем 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Италии. Встреча пройдёт в воскресенье, 23 марта, на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия).

«Почему я должен это говорить? В этом нет никакого смысла. Всё, что я могу сказать, это то, что все доступны. Вы задаёте много вопросов, но я не хочу ничего конкретно говорить. Для Спаллетти это было бы легко, и я не хочу давать ему это преимущество. Горецка будет играть, он забил гол и хорошо проявил себя в обеих фазах игры», — сказал Нагельсман на предматчевой пресс-конференции.

В первом матче сборная Германии одержала победу со счётом 2:1. В составе немцев отличились Тим Кляйндинст и Леон Горецка. За Италию забил Сандро Тонали.